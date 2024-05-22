Как пишет «Бэкдор» со ссылкой на пресс-службу банка, «Тинькофф» подтвердил, что это официальное приложение.

В магазине App Store появилось замаскированное приложение банка "Тинькофф" под названием "Т-Старт".

Как пишет издание "Бэкдор" со ссылкой на пресс-службу банка, "Тинькофф" подтвердил, что это официальное приложение.

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"Т-Старт" позволяет клиентам банка пользоваться основными банковскими услугами, такими как просмотр баланса, совершение переводов и оплата счетов. При этом приложение не содержит логотипа "Тинькофф" и не имеет прямого упоминания банка в названии.

Появление замаскированной программы "Тинькофф" в App Store связано с продолжающимися санкциями против банка. Из-за санкций Apple удалила официальное приложение "Тинькофф" из своего магазина в апреле.

Загрузить приложение "Т-Старт" можно по прямой ссылке, предоставленной на сайте банка "Тинькофф". Однако стоит отметить, что Apple обычно удаляет такие программы через несколько часов после публикации.

Клиентам банка "Тинькофф" рекомендуется загрузить приложение "Т-Старт" как можно быстрее, чтобы успеть воспользоваться им до того, как оно будет удалено из App Store.

Помимо приложения "Т-Старт", клиенты "Тинькофф" также могут пользоваться веб-версией банка и мобильным приложением для Android.