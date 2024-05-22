Так Xiaomi подготовила поклонников к анонсу нового смартфона.

Китайская компания Xiaomi выпустила рекламный ролик, в котором троллит Apple за недавнюю рекламу iPad Pro.

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В рекламе Apple крупным планом показано, как пресс уничтожает различные инструменты для творчества. Этот ролик вызвал критику со стороны некоторых зрителей, которые сочли его оскорбительным для художников и других творческих людей.

В ответ на это Xiaomi выпустила свою версию рекламы, которая начинается очень похоже. Однако вместо того, чтобы раздавить предметы, пресс останавливается, после чего на экране появляются слова "Кинематографическое видение" с подсвеченными буквами "Ci" и "Vi".

Это явный намек на предстоящий выпуск нового смартфона Xiaomi, который, как ожидается, будет иметь улучшенные возможности для съемки видео. Реклама заканчивается слоганом "Не давите на свое творчество".

Xiaomi не первая компания, которая троллит Apple за рекламу iPad Pro. Samsung также выпустила пародию на эту рекламу, в которой показано, как люди используют смартфоны Samsung Galaxy для создания произведений искусства.

Рекламная кампания Apple вызвала неоднозначную реакцию. Одни зрители похвалили ее за смелость и оригинальность, в то время как другие сочли ее оскорбительной и неуважительной.

Ответ Xiaomi на рекламу Apple является умным и юмористическим способом обратить внимание на собственные продукты и в то же время подшутить над конкурентом. Будет интересно посмотреть, как Apple отреагирует на эту выходку Xiaomi.