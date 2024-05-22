Предупреждение России прозвучало на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он "не исключает" возможности отправки европейских войск на Украину.

Россия предупредила Францию о "тяжелых последствиях", если она отправит свои войска на Украину. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

"Мы предостерегаем наших французских партнеров от вмешательства в украинский конфликт. Если французские военнослужащие появятся на Украине, ответные меры с нашей стороны будут лежать далеко не только в политической плоскости. Для французских наемников финал будет печальным", - сказал Студенников.

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Предупреждение России прозвучало на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он "не исключает" возможности отправки европейских войск на Украину. Макрон также заявил, что Франция будет рассматривать такую возможность только в том случае, если Россия прорвет линии фронта и Украина запросит помощи.

Однако в Евросоюзе нет консенсуса по вопросу отправки войск на Украину. Некоторые страны, такие как Германия и Нидерланды, выступают против такой меры.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что вмешательство иностранных войск в украинский конфликт будет рассматриваться как эскалация конфликта. Москва также предупредила, что будет защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.

Отправка французских войск на Украину станет эскалацией конфликта и может привести к прямому столкновению между Россией и Францией. Остается неясным, предпримет ли Франция какие-либо действия после предупреждения России.