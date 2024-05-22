Зеленский предложил НАТО зловещий план против России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс (НАТО) сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

реклама "Если вы не можете выделить процент своего неба, который нужно закрыть, и вы не можете это сделать, то дайте нам самолеты, и мы сами это сделаем", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, решение НАТО закрыть небо над Украиной могло бы положить конец российской спецоперации. Он также заявил, что недавний визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина был "просто визитом" и не принес никаких конкретных результатов.

"Они говорят, что мы предоставляем столько оружия, сколько можем, но этого недостаточно", - сказал Зеленский. "Если мы вас не убедили, это означает, что мы недостаточно хорошо общались. Значит, нужно больше работать".

Зеленский также выразил разочарование решением НАТО не поставлять Украине истребители.

"Если вы не хотите оказаться втянутыми в эту войну, и если мы недостаточно убедительны в том, что терпим поражение, тогда дайте нам оружие, и мы сами будем воевать", - сказал он.

НАТО пока не прокомментировало заявление Зеленского.