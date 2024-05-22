«Сапсаны» получат интернет на скорости до 600 Мбит/с.

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) объявил о планах повысить максимальную скорость интернета в скоростных поездах «Сапсан» до 600 Мбит/с.

«Мы уже повысили качество интернета в «Сапсанах». Проведена пробная эксплуатация новой технологии раздачи интернета, Radio Ethernet, которая будет использоваться на маршруте Москва - Санкт-Петербург», - отметил Чаркин.

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Новая технология Radio Ethernet обеспечивает более стабильное и быстрое соединение по сравнению с традиционным Wi-Fi. Она использует частоты в диапазоне 2,5-6 ГГц, что позволяет значительно увеличить пропускную способность и снизить помехи.

РЖД также планирует внедрить другие инновационные технологии для улучшения интернет-услуг в своих поездах, включая использование спутниковой связи и технологии 5G.

Увеличение скорости интернета в «Сапсанах» отвечает растущим потребностям пассажиров, которые все чаще используют мобильные устройства и онлайн-сервисы во время поездок. Холдинг также внедряет такие технологии, как электронная регистрация, бесконтактная оплата и интеллектуальные системы управления движением поездов. Эти инициативы направлены на повышение эффективности, безопасности и удобства.