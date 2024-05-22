Сообщается, что BYD близка к победе в тендере на замену автобуса Routemaster в Лондоне, Великобритания. На этой неделе в Лондоне представили автобус BYD BD11.

Китайский производитель электромобилей BYD близок к победе в тендере на замену культового автобуса Routemaster в Лондоне, Великобритания. Ранее на этой неделе в Лондоне был представлен автобус BYD BD11.

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Новый двухэтажный автобус работает от аккумуляторной батареи Blade емкостью 532 кВт•ч, которой должно хватить на примерно 640 км. Для сравнения, большинство лондонских автобусов ежедневно проезжают от 180 до 360 км. Аккумулятор встроен в шасси (CTB), что, как утверждается, снижает массу на 8%, увеличивает запас хода и оставляет больше места для пассажиров.

Autocar сообщает, что BYD является единственным производителем, который представил двухэтажный электробус с нулевыми выбросами, отвечающий требованиям Transport for London (TfL). Представитель TfL заявил, что BYD является "предпочтительным поставщиком" для контракта на замену автобуса Routemaster.

Ожидается, что BYD поставит в Лондон более 1000 электробусов BD11. Автобусы будут вводиться постепенно в течение следующих нескольких лет.

Электробусы BYD BD11 являются частью более широких усилий TfL по сокращению выбросов от общественного транспорта в Лондоне. TfL планирует к 2030 году сделать весь свой автобусный парк электрическим.

Электробусы BYD имеют ряд преимуществ по сравнению с дизельными автобусами. Они не производят выбросов, что делает их более экологичными. Они также более тихие, что делает их более приятными для пассажиров и жителей. Кроме того, электробусы дешевле в эксплуатации, чем дизельные автобусы.

Если BYD выиграет тендер, это станет крупной победой для китайского производителя электромобилей. Это также станет свидетельством растущей популярности электробусов во всем мире.