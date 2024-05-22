Toyota планирует выпустить внедорожник для своей линейки Gazoo Racing. В интервью Car Expert руководитель GR Томоя Такахаси заявил, что такой внедорожник является необходимостью.

Toyota планирует выпустить мощный внедорожник для своей линейки Gazoo Racing (GR). В интервью Car Expert руководитель GR Томоя Такахаси заявил, что такой внедорожник является необходимостью.

"В будущем, с моей точки зрения, нам понадобится внедорожник GR", - сказал Такахаси. "Некоторые люди могут использовать внедорожники только потому, что у них есть семья или им нужно больше места. Для расширения нашего бренда, возможно, понадобится внедорожник".

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Заявление Такахаси свидетельствует о растущем спросе на производительные внедорожники. В последние годы такие автопроизводители, как Jeep, Land Rover и Mercedes-Benz, выпустили мощные версии своих внедорожников.

Внедорожник Toyota GR, скорее всего, будет основан на существующем внедорожнике Toyota, таком как Land Cruiser или Fortuner. Однако внедорожник GR получит ряд обновлений, ориентированных на производительность, включая более мощный двигатель, улучшенную подвеску и более агрессивный дизайн.

Toyota GR будет пользоваться спросом у покупателей, которые ищут мощный и практичный автомобиль. Автомобиль также поможет Toyota расширить линейку GR и привлечь новых клиентов.

Ожидается, что внедорожник Toyota GR будет выпущен в течение следующего года.