Компания Ugreen представила портативный аккумулятор с огромной ёмкостью и не менее огромной мощностью.

Компания Ugreen выпустила новый мощный внешний аккумулятор емкостью 48 000 мАч. Аккумулятор имеет два порта USB-A и три порта USB-C, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств.

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Максимальная мощность аккумулятора составляет 300 Вт, а сам аппарат может заряжаться при мощности 140 Вт. Это позволяет быстро заряжать как смартфоны, так и ноутбуки.

По словам Ugreen, даже после 3000 циклов зарядки аккумулятор сохранит более 80% своей емкости. Это означает, что аппарат будет служить долгие годы. Емкости устройства достаточно для зарядки iPhone 15 Pro почти 11 раз или большинства ноутбуков несколько раз.

Корпус изготовлен из прочных материалов, которые защищают его от повреждений. За внешний аккумулятор Ugreen емкостью 48 000 мАч просят 200 долларов, что является разумной ценой, учитывая его характеристики. Несмотря на вес более 1,8 кг, аккумулятор оснащен удобной ручкой для переноски.