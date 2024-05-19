Amazfit расширила ассортимент своих умных часов выпуском BIP 5 Unity. Эта новая модель появилась вслед за прошлогодним выпуском BIP 5.

Amazfit расширила линейку умных часов в Индии, выпустив BIP 5 Unity. Эта новая модель является преемницей BIP 5, выпущенной в прошлом году.

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BIP 5 Unity оснащены 1,85-дюймовым цветным дисплеем TN, который значительно больше, чем 1,43-дюймовый дисплей на BIP 5. Устройство также имеет более длительное время автономной работы, рассчитанное на 14 дней при стандартном использовании и до 90 дней в режиме энергосбережения.

С точки зрения функций мониторинга состояния здоровья и фитнеса BIP 5 Unity предлагает широкий спектр функций, включая:

Круглосуточное отслеживание пульса.

Отслеживание уровня кислорода в крови (SpO2).

Мониторинг сна.

Отслеживание стресса.

Устройство также имеет более 100 спортивных режимов, встроенный GPS и водонепроницаемость до 5 АТМ.

Amazfit BIP 5 Unity доступен в сером, угольном и розовом цветах по цене 6999 рупий или 84 долларов. Его можно приобрести на Amazon и официальном сайте Amazfit в Индии.

Amazfit BIP 5 Unity - это надежные умные часы с большим дисплеем, длительным временем автономной работы и множеством функций для мониторинга состояния здоровья и фитнеса. Это вариант для тех, кто ищет прочные и многофункциональные умные часы.