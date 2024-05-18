В ходе конференции True Tech Day МТС объявила об открытии в сентябре 2024 года магистратуры по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ.

В рамках технологической конференции True Tech Day 2.0 компания "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) объявили о запуске новой магистерской программы "Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте".



Магистерская программа направлена на подготовку будущих исследователей и специалистов в области искусственного интеллекта, которые обладают глубокими знаниями в области машинного и глубинного обучения, а также навыками создания и внедрения инновационных продуктов и решений на основе ИИ.



Программа обучения включает в себя изучение передовых методов ИИ, таких как большие языковые модели, генеративные нейросети, инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Студенты также получат навыки в области предпринимательства и управления инновациями.



Преподавательский состав магистратуры состоит из ведущих специалистов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и сотрудников цифровой экосистемы МТС, в частности MTS AI. Это обеспечит студентам доступ к новейшим знаниям и передовым практикам в области ИИ.



Сотрудничество с МТС предоставит студентам возможность работать над реальными проектами в области ИИ и получить практический опыт в одной из крупнейших технологических компаний России. Студенты также смогут проходить стажировки в МТС и получать поддержку от компании в реализации своих стартапов.



Выпускники магистратуры "Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте" будут востребованы в различных отраслях, где требуется экспертиза в области ИИ, включая разработку программного обеспечения, создание алгоритмов и внедрение инновационных решений на основе ИИ.