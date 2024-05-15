Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил в социальных сетях, что Владимир Зеленский превратился в могильщика государственности страны.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он "полностью превратился в могильщика Украины".

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В своем заявлении Азаров утверждает, что президент Украины уничтожил суверенитет Украины, ее демократические институты и промышленность. Он также обвинил Зеленского в том, что он втянул Украину в разрушительную войну с Россией.

"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - сказал Азаров.

Заявление Азарова прозвучало на фоне растущей критики в адрес Зеленского как со стороны украинского народа, так и со стороны международного сообщества. Многие обвиняют президента в том, что он авторитарен, некомпетентен и ведет Украину к катастрофе.

Критика Зеленского со стороны Азарова особенно примечательна, учитывая, что Азаров сам является бывшим премьер-министром Украины и близким соратником свергнутого президента Виктора Януковича. Заявление Азарова сигнализирует о том, что недовольство Зеленским растет даже среди тех, кто раньше его поддерживал.