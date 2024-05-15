Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Татарстаном.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Татарстаном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

реклама

По данным ведомства, попытка совершить атаку с применением дрона была пресечена около 07:30 по московскому времени. Беспилотник был перехвачен над Бугульминским районом Татарстана и успешно сбит.

Российские ПВО были приведены в повышенную готовность для отражения подобных атак. Вооруженные силы РФ располагают передовыми средствами обнаружения и уничтожения беспилотников, что позволяет эффективно противодействовать угрозам с воздуха.

Ранее, 2 апреля, Министерство обороны России сообщило о первом инциденте с нападением беспилотников на территорию Татарстана. Дрон атаковал особую экономическую зону "Алабуга", расположенную в Елабужском районе республики.

В результате атаки 14 человек получили ранения, в том числе двое подростков. Пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы проводят расследование обстоятельств инцидента. Устанавливаются виновные лица и их возможные связи с украинскими диверсионными группами.