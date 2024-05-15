Workplace была запущена в 2016 году как конкурент Slack и Microsoft Teams.

Meta* Platforms объявила о закрытии Workplace, своей корпоративной платформы для общения, к лету 2026 года. Это решение знаменует собой отход компании от бизнеса корпоративных коммуникаций, поскольку она переключает свое внимание на искусственный интеллект и метавселенную.

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Workplace была запущена в 2016 году как конкурент Slack и Microsoft Teams. Эта платформа была создана по образцу Facebook** и предлагала ряд функций для корпоративного общения, таких как групповые чаты, видеоконференции и обмен файлами.

Однако Workplace не смог завоевать значительную долю рынка, отчасти из-за доминирующего положения Slack и Microsoft Teams. В результате Meta* решила прекратить поддержку платформы и перенаправить ресурсы на другие области своего бизнеса.

«Технологии ИИ и метавселенной, которые мы разрабатываем, приведут к фундаментальным изменениям в том, как мы работаем», — сказал представитель Meta* в заявлении. «Мы считаем, что наше внимание должно быть сосредоточено на этих областях, когда мы определяем будущее работы».

Решение Meta* закрыть Workplace было встречено неоднозначной реакцией. Некоторые эксперты считают, что это мудрый стратегический шаг, учитывая растущее значение ИИ и метавселенной. Другие опасаются, что это оставит предприятия без надежной альтернативы Slack и Microsoft Teams.

Несмотря на закрытие Workplace, Meta* заявила, что по-прежнему привержена поддержке своих бизнес-клиентов. Компания продолжит предлагать ряд других продуктов и услуг, предназначенных для предприятий, включая WhatsApp Business, Workplace Chat и Messenger for Business.

Акции Meta* выросли почти на 1% во вторник после объявления о закрытии Workplace. Это свидетельствует о том, что инвесторы одобряют решение компании перенаправить свои ресурсы на ИИ и метавселенную.

Meta Platforms*, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram**

* — признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена