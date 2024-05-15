Игровой бренд SteelSeries выпустил беспроводную гарнитуру, в которой реализована возможность выбора более 100 звуковых настроек. Модель получила название Arctic Nova 5, новинку оценили в 140$.

SteelSeries выпустила совершенно новую игровую гарнитуру Arctis Nova 5. Гарнитура поставляется с более чем 100 специально разработанными звуковыми профилями для всех ваших любимых игр, включая Fortnite, Apex Legends и Minecraft. Эти профили были тщательно откалиброваны звукоинженерами SteelSeries.

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Независимо от того, являетесь ли вы поклонником шутеров от первого лица или гоночных игр, Arctis Nova 5 имеет идеальный звуковой профиль, который улучшит ваш игровой процесс. Вы услышите каждый шаг, выстрел и рев двигателя с невероятной четкостью и точностью.

Помимо звуковых профилей, Arctis Nova 5 также оснащена рядом других высококачественных функций, включая:

Беспроводное подключение по 2,4 ГГц и Bluetooth для универсальности.

Поддержка объемного звука Tempest 3D AudioTech и пространственного аудио Windows Sonic.

Эргономичный дизайн и удобные амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти.

Съемный микрофон ClearCast Gen 2 с шумоподавлением.

Arctis Nova 5 представляет собой отличное соотношение цены и качества для геймеров всех уровней. Это гарнитура для тех, кто хочет улучшить свой игровой процесс и услышать каждую деталь в любимых играх.