Литий-серные аккумуляторы обещают быть дешевле литий-ионных.

Стартап Lyten из США начал поставлять производителям электромобилей первые серийно выпущенные образцы своих литий-серных аккумуляторов (Li-S) для оценки их возможностей.

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Среди компаний, получивших образцы, есть Stellantis, которая в мае 2023 года инвестировала в Lyten значительные средства. Stellantis надеется, что литий-серные аккумуляторы Lyten позволят ей создавать электромобили с большей дальностью хода и более быстрой зарядкой.

Литий-серные аккумуляторы считаются перспективной технологией для электромобилей, поскольку они имеют более высокую теоретическую плотность энергии, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы. Это означает, что литий-серные аккумуляторы могут обеспечить больший запас хода на одной зарядке при том же весе и объеме.

Кроме того, литий-серные аккумуляторы имеют более низкую стоимость производства, чем литий-ионные аккумуляторы. Это может привести к снижению стоимости электромобилей и сделать их более доступными для потребителей.

Компания Lyten утверждает, что ее литий-серные аккумуляторы имеют плотность энергии более 400 Втч/кг, что значительно выше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов. Аккумуляторы Lyten имеют длительный срок службы и могут выдерживать более 1000 циклов зарядки.