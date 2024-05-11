Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации.

Российский МИД выдал предварительное согласие на назначение Марьи Лийвалы новым послом Финляндии в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

реклама "Выдан агреман госпоже Марье Лийвале на назначение ее Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.

Марья Лийвала является кадровым дипломатом с большим опытом работы. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора по политическим вопросам Министерства иностранных дел Финляндии.

Ожидается, что Лийвала приступит к исполнению своих обязанностей в качестве посла Финляндии в России в ближайшее время.

Отношения между Россией и Финляндией продолжают поддерживаться, несмотря на напряженность в связи с ситуацией на Украине. Обе страны заинтересованы в сохранении диалога и сотрудничества в различных областях.

В последнее время отношения между Россией и Финляндией претерпели некоторые изменения в связи с вступлением Финляндии в НАТО. Однако обе стороны заявляют о своей приверженности поддержанию добрососедских отношений и конструктивного взаимодействия.