Президент Финляндии назвал единственный способ урегулирования конфликта на Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинистё сначала выразил надежду на то, что мирные переговоры по Украине могут начаться в 2025 году. Об этом он заявил в интервью финскому телеканалу Yle.

реклама "Я верю, что в 2025 году могут начаться мирные переговоры по Украине", - сказал Ниинистё.

Однако теперь он отметил, что единственный путь к мирным переговорам "лежит через поле боя".

"Мы должны дождаться, когда одна из сторон достигнет своих целей или поймет, что их невозможно достичь".

Ниинистё также подчеркнул, что мир возможен только при учете интересов России.

"Россия - большая страна, и мы должны учитывать ее интересы".

Речь президента Финляндии прозвучала на фоне продолжающихся боевых действий в Украине и отсутствия каких-либо признаков скорого прекращения огня.

Москва неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам, но только при условии учета ее интересов. В частности, Россия требует признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также нейтрального статуса Украины.

Киев отказывается идти на эти условия, настаивая на территориальной целостности Украины и выводе российских войск со своей территории.