Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все большее количество стран отказывается от использования доллара. Об этом он сказал на встрече с членами правительства и представителями деловых кругов.

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Лукашенко отметил, что эта тенденция наблюдается последние несколько лет, но в последнее время она усилилась. Он назвал ряд стран, которые сократили использование доллара, в том числе Китай, Россия, Индия и Иран.

Отказ от доллара является "объективным процессом", вызванным рядом факторов, в том числе политикой США. США используют доллар в качестве экономического оружия, что привело к снижению доверия к нему со стороны других стран.

Лукашенко призвал Белоруссию следовать этой тенденции и сокращать использование доллара в своей экономике. Белоруссия должна переходить на расчеты в национальных деньгах и других альтернативных валютах, таких как юань.

Сокращение зависимости от доллара поможет снизить риски для белорусской экономики и сделать ее более устойчивой к внешним потрясениям.