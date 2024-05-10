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Bild: Собака Лукашенко на параде в Москве стала отвлекающим маневром
Шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в статье для издания Bild.

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал "отвлекающим маневром" на Параде Победы в Москве. В статье для издания Bild Репке утверждает, что собака якобы должна была переключить внимание от "нехватки" иностранных гостей на мероприятии.

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Репке отметил, что на Параде Победы присутствовало лишь несколько иностранных лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Собака должна была отвлечь внимание от нехватки иностранных гостей".

Однако нет никаких доказательств того, что Умка была привезена в Москву в качестве "отвлекающего маневра". Лукашенко часто берет свою собаку с собой в поездки.

Кроме того, утверждение Репке о том, что на Параде Победы было мало иностранных гостей, не соответствует действительности. На мероприятии присутствовали делегации из более чем 20 стран, в том числе из Китая, Индии, Ирана и Казахстана.

#лукашенко #9 мая #парад #парад победы #парад победы в москве
Источник: gazeta.ru
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