По всей видимости, Assassin's Creed Infinity станет новой Ubisoft +. По информации проверенного датамайнера j0nathan, новый проект студии будет цифровым хабом с ежемесячной подпиской.

По словам французского блогера и датамайнера j0nathan, специализирующегося на играх Ubisoft, платформа Assassin's Creed Infinity может стать пристанищем для микротранзакций и игр по подписке.

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В твите j0nathan заявил, что у него есть "достоверная информация" о том, что Ubisoft планирует превратить Assassin's Creed Infinity в "платформу-сервис", которая будет включать в себя несколько игр с микротранзакциями и подписками.

J0nathan также утверждает, что Ubisoft планирует выпустить "несколько небольших игр" во вселенной Assassin's Creed в рамках платформы Infinity. Эти игры будут иметь размер от 5 до 10 ГБ и станут доступны по подписке.

Утверждения j0nathan пока не подтверждены Ubisoft. Но они соответствуют предыдущим сообщениям о том, что Ubisoft планирует сделать Assassin's Creed Infinity своей основной платформой для франшизы.

Компания также заявила, что Assassin's Creed Infinity будет "эволюцией" франшизы и предложит "новые способы взаимодействия с миром Assassin's Creed".

Включение микротранзакций и игр по подписке может расстроить некоторых фанатов, но это также может помочь Ubisoft увеличить доход от франшизы.