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ПК-версию Ghosts of Tsushima снимут с продаж в странах без PSN
9 мая ритейлер Green Man Gaming снял с продаж ПК-версию Ghost of Tsushima в тех странах, где официально не запущен PSN: в их число входят Казахстан, Армения, Сербия, Куба, Египет, Грузия и многие другие.

Ранее некоторые игроки использовали Green Man Gaming для покупки Ghost of Tsushima в странах, где игра официально не продается. Это было возможно потому, что Green Man Gaming активирует ключи игры через сторонние сервисы, а не через PSN.

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Однако теперь Green Man Gaming больше не продает Ghost of Tsushima в странах без PSN. При попытке купить игру появляется сообщение "Ghost of Tsushima недоступна в вашем регионе".

Это решение, вероятно, связано с тем, что Sony не хочет, чтобы игроки из стран без PSN покупали Ghost of Tsushima. Sony запустила PSN во многих странах. В тех странах, где PSN не запущена, геймеры не могут официально покупать игры для PlayStation.

Решение Green Man Gaming снять Ghost of Tsushima с продажи в странах без PSN имеет смысл с точки зрения Sony, которая хочет защитить свой рынок и доходы от продаж игр.

Геймером в странах без PSN, которые все еще хотят играть в Ghost of Tsushima, придется искать другие способы приобрести игру. Они могут попробовать купить приложение через сторонние торговые площадки или через посредников.

#ghost of tsushima #psn #green man gaming publishing
Источник: goha.ru
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