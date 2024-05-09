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Новостник
Dell допустила утечку базы данных с информацией о клиентах
Компания Dell начала уведомлять клиентов, о том, что их имена, домашние адреса и другие данные попали в руки злоумышленников в результате «инцидента в сфере кибербезопасности».

В электронном письме, которое производитель компьютеров рассылает клиентам, сказано:

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Ведется расследование инцидента, связанного с порталом Dell, содержащим базу данных с ограниченными типами информации о клиентах и информацией об их покупках продукции компании.

Dell уже принял меры по защите своих систем и данных. Компания также предприняла шаги по уведомлению пострадавших клиентов.

Dell не раскрыла подробностей о том, как произошел инцидент, или какую информацию получили злоумышленники. Компания также не сообщила, сколько клиентов пострадало в результате инцидента.

Dell рекомендовала пострадавшим клиентам предпринять шаги для защиты своей информации, такие как смена паролей и отслеживание своих кредитных отчетов. Компания заявила, что предоставит дополнительную информацию и поддержку пострадавшим клиентам.

Ни одна компания не застрахована от кибератак. Dell необходимо предпринять шаги для защиты своих систем и данных. А клиенты должны быть в курсе последних угроз безопасности и постараться защитить свою информации.

#dell #кибербезопасность #кибербезобасность #кибербезопастность #кибербезопаность
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