Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Эрдоган: Мирные инициативы по Украине без участия РФ имеют мало шансов на успех
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России будут малоуспешными. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

реклама

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает усилия по установлению мира на Украине. Но подчеркнул, что эти усилия должны быть основаны на диалоге и сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию.

Турецкий лидер также заявил, что Турция готова сыграть роль посредника в мирном процессе между Украиной и РФ. Он выразил надежду, что обе стороны смогут преодолеть свои разногласия и найти мирное решение конфликта.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой план мирного урегулирования конфликта, который включает в себя десять пунктов, в том числе вывод российских войск с Украины и гарантии безопасности для страны.

Россия пока не отреагировала на мирный план Зеленского, но ранее заявляла, что открыта для диалога.

Заявление Эрдогана является напоминанием о том, что мир на Украине может быть достигнут только путем диалога и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.

#россия #украина #сво #всу #путин #эрдоган
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
9
Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
3
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
1
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
4
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
1
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
1
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
1
Изменение дизайна Galaxy Z Fold 6 подтверждено популярным производителем чехлов
+
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
11
Digital Trends: Многие пользователи переходят обратно на Windows 10
14
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
+
Первой видеокартой из линейки RTX 50 Blackwell станет RTX 5080 — она должна поступить в продажу до конца года
+
Безлитиевые натриевые аккумуляторы поступают в массовое производство
+
OnePlus 12 в ледяном белом цвете скоро может появиться во всем мире
1
Электромотоциклы Aurus Merlon участвовали в сопровождении кортежа Путина на церемонии инаугурации
3
Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдэй» официально стартовали
+
ASUS готовит 14 ноутбуков ROG, TUF, ProArt с APU AMD Ryzen нового поколения
+

Популярные статьи

Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
280
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
96
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
26
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
5
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
15
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
36
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
48
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
62
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
88
WoT это казино - вращай и выигрывай
20

Сейчас обсуждают

Иван Бородин
02:48
Ну да, ну да, а как же 7600х и 4070ti или 7700 и 4070ti
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
Вова Соколов
02:45
Сумашедший зионьщик с 2133 памятью. Купил бы лучше платформу нормальную. Стыдоба.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
32Влад32
02:28
Ты, дурик, сам то понял, что написал?
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
32Влад32
02:23
А потом хотят, чтобы китайцы хорошо к ним относились. Бред.
ВС США готовятся к ударам по военным объектам КНР в Южно-Китайском море
АЕV
02:20
А это и есть счета бандитов из ОПГ озеро или думаешь это народные средства?))) Все равно эти бандиты ничего ответить не смогут, максимум это рейдерские захваты прозападных предприятий и черчение корич...
Представители стран ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Украине
АЕV
02:14
Китайский экономический блок и и экономический блок США, на этом всё. Индия и РФ это сырьевые придатки так же как и латиносы. Как говорил один бизнесмен - миллиард нищих людей это не рынок.
МВФ пророчит раздел мира на три экономических блока
kitava
01:56
Про Индию забыли. Про Россию и арабский мир забыли. Про Латинскую америку забыли. Ну Европа то понятно с их нынешней политикой где будет. Так себе аналитика.
МВФ пророчит раздел мира на три экономических блока
Константин Бородаенко
01:37
Я понимаю что этот ресурс скатился до уровня клоаки... Зачем такие позорные новости писать? Любой образованный человек понимает что эти деньги до народа РФ не дойдут, а осядут на счетах корпораций в д...
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
REY_B_
01:24
Вообще-то уже факт, что Мир раскололся на два лагеря. Та же доля Запада в экспорте Китая уже упала ниже 20%. Обмен технологиями прекратился. И Запад делает всё, чтобы это стало как можно хуже. По сути...
МВФ пророчит раздел мира на три экономических блока
Иван Горыныч
01:14
Если чё на острова к датчанам амеры уже завезли Посейдоны, а 1340 км совместной границы Финляндии с РФ , НАТОвамвхату тов ОТОДВИГАЛЬЩИКИ!!!😂🤣😂🤣👏
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем