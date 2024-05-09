Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России будут малоуспешными. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

реклама

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает усилия по установлению мира на Украине. Но подчеркнул, что эти усилия должны быть основаны на диалоге и сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию.

Турецкий лидер также заявил, что Турция готова сыграть роль посредника в мирном процессе между Украиной и РФ. Он выразил надежду, что обе стороны смогут преодолеть свои разногласия и найти мирное решение конфликта.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой план мирного урегулирования конфликта, который включает в себя десять пунктов, в том числе вывод российских войск с Украины и гарантии безопасности для страны.

Россия пока не отреагировала на мирный план Зеленского, но ранее заявляла, что открыта для диалога.

Заявление Эрдогана является напоминанием о том, что мир на Украине может быть достигнут только путем диалога и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.