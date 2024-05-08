Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш направит письмо президенту России Владимиру Путину по случаю его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направит президенту Путину письмо с поздравлениями по случаю его инаугурации", - сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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По словам представителя генсека, в письме Гутерриш выразит надежду на конструктивное взаимодействие с Россией по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Он отметил, что ООН рассматривает Россию как "важного партнера" в решении глобальных проблем, таких как поддержание международного мира и безопасности, борьба с терроризмом и изменение климата.

Письмо Гутерриша Путину является традиционным дипломатическим жестом, подчеркивающим важность двусторонних отношений между ООН и Россией. Ожидается, что в письме генсек также затронет вопросы, касающиеся текущей ситуации в мире, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Направление письма Путину следует за телефонным разговором между Гутерришем и президентом России в апреле, в ходе которого они обсудили ряд вопросов.