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Власти Берлина запретили атрибутику ко Дню Победы и митинг в районе Тиргартен
Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, неразрывно связанную с Днем Победы, и потребовало полной отмены соответствующих запретов.

Посольство Российской Федерации в Германии выразило возмущение решением берлинских властей о запрете демонстрации символики, связанной с Днем Победы. Запрет распространяется на такие символы, как флаги, георгиевские ленты и другая атрибутика.

"Считаем решение берлинских властей неприемлемым и противоречащим фундаментальным принципам свободы слова и собраний", - говорится в заявлении.

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Дипломаты подчеркивают, что символы, связанные с Днем Победы, имеют глубокое историческое значение для российского народа и олицетворяют победу над фашизмом и нацизмом. Они настаивают на том, что показ этих символов не является проявлением агрессии или провокации, а представляет собой законное выражение памяти и уважения к тем, кто сражался и погиб во время Великой Отечественной войны.

Заявление следует за недавним решением полиции Берлина запретить митинг, запланированный на 9 мая в районе Тиргартен, где обычно проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Решение было обосновано опасениями по поводу возможных провокаций и столкновений между участниками митинга и представителями украинской диаспоры.

Посольство России осудило запрет на митинг, назвав его "попыткой ограничить свободу выражения мнений и заткнуть рот тем, кто чтит память погибших воинов". Дипломаты потребовали от берлинских властей пересмотреть решение и разрешить законное и мирное проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.

#россия #германия #9 мая
Источник: iz.ru
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