Лавров напомнил, что именно это стало причиной начала Специальной Военной Операции России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в грубом нарушении Устава Организации Объединенных Наций. По его словам, нарушение привело к появлению всех современных общемировых проблем.

Лавров заявил, что Устав ООН "в полной мере сохраняет свою актуальность, если его применять по-честному. Его нужно применять во всей полноте принципов и с учетом тесной взаимосвязи между этими принципами".

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Также Лавров сказал, что Швейцария "пытается выставить себя нейтральной страной, но на самом деле она давно является недружественной по отношению к России". Он утверждал, что швейцарские власти "лгут", говоря, что хотят видеть Россию на мирной конференции.

"Они говорят одно, а делают другое", - сказал Лавров. "Они не хотят видеть Россию на этой конференции. Мы не будем молчать и не будем подыгрывать их планам".

Лавров также отверг "формулу мира" Зеленского, которая предусматривает вывод российских войск из Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров.

"Мы не будем участвовать в продвижении этой формулы", - сказал Лавров. "Это не формула мира, а формула капитуляции России".

Заявления Лаврова прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий России и Украины.

Россия, в частности, обвинила Запад в нарушении Устава ООН, когда тот поддерживал смену режима в Ливии в 2011 году и военное вмешательство в Сирии в 2013 году.

Западные страны, в свою очередь, обвинили Россию в нарушении Устава ООН, когда она присоединила Крым в 2014 году и поддержала протесты против новой киевской власти на востоке Украины.