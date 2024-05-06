В США приняли решение приостановить поставку вооружения Израилю впервые с начала конфликта с палестинским движением ХАМАС.

Белый дом приостановил передачу боеприпасов Израилю, что стало первым "мирным" шагом с октября 2023 года. Именно с этого времени на Ближнем Востоке обострилась военная обстановка.

Израильские официальные лица заявили, что поставки боеприпасов в Израиль были остановлены на прошлой неделе. Причина приостановки пока не сообщается, однако она происходит на фоне растущей напряженности между Израилем и ХАМАС.

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В последние недели в результате израильских рейдов на Западном берегу были убиты десятки палестинцев, что вызвало осуждение со стороны международного сообщества. В ответ ХАМАС запустили ракеты по Израилю.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком оружия для Израиля, и приостановка поставок боеприпасов может оказать значительное влияние на военные возможности Израиля. Израильские военные полагаются на американские боеприпасы для проведения военных операций.

Приостановка поставок боеприпасов также может быть признаком того, что администрация Байдена обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке. Администрация неоднократно призывала к сдержанности как Израиль, так и ХАМАС, но пока безрезультатно.

Израиль долгое время являлся близким союзником Соединенных Штатов. Но в последние годы отношения между двумя странами стали более напряженными из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана и других вопросов.