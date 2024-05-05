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Новостник
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский: "Президент Зеленский и его команда не знают, что делать"
По мнению депутата, противоречия являются признаком того, что руководство Украины не имеет четкого плана действий и находится в состоянии паники.

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Беспорядочные и противоречивые заявления представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о растущей панике в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

В последние дни различные спикеры из окружения Зеленского сделали ряд противоречивых заявлений относительно текущей ситуации в стране. Например, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Однако глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сказал, что Киев готов обсуждать нейтральный статус.

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Дубинский ранее был исключен из фракции "Слуга народа" президента Зеленского. По мнению депутата, противоречия являются признаком того, что руководство Украины не имеет четкого плана действий и находится в состоянии паники.

"Эти беспорядочные заявления показывают, что в Киеве царит хаос и паника", - сказал Дубинский в интервью. "Президент Зеленский и его команда не знают, что делать. Они пытаются импровизировать на ходу".

По словам Дубинского, заявления Подоляка и Арахамии отражают раскол во взглядах внутри руководства Украины. Он утверждает, что Подоляк представляет "военную партию", которая выступает за продолжение боевых действий. А Арахамия представляет "партию мира", которая считает, что Украине необходимо пойти на компромисс с Россией.

"Украина оказалась на распутье", - сказал Дубинский. "Ей либо нужно продолжать воевать и рисковать полным уничтожением, либо она должна искать пути мирного урегулирования".

Заявления Дубинского прозвучали на фоне сообщений о том, что Зеленский готовится провести референдум по мирному урегулированию с Россией. Однако пока неизвестно, когда состоится референдум и что именно будет предложено украинскому народу.

#украина #всу
Источник: tass.ru
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