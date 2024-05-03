Beelink SEi14 - первый мини-ПК с Intel Meteor Lake от китайской компании.

Компания Beelink представила новый мини-пк SEi14, оснащенный процессором Intel Meteor Lake. Он оснащен Intel Core Ultra 5 125H, процессором среднего класса с 7-ядерным Arc iGPU. Благодаря порту USB его можно подключить к eGPU для повышения производительности в играх. Предпродажная цена составляет 373 доллара.

Если говорить о портах, то в мини-ПК SEi14 их большое количество. Наряду с USB4, есть два USB 3.2 Type-A, два USB 2.0, один 10 гбит/с Type-C, один 2.5G LAN, один DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Он может работать с тремя дисплеями одновременно.

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Beelink SEi14 оснащен двумя слотами SODIMM, вмещающими до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Также есть два слота М2 PCIe 4.0, вмещающими до 8 ТБ. У мини-ПК новый пылезащитный дизайн, нижняя часть которого имеет сетку высокой плотности для защиты от пыли.

Корпус похож на SER8. Его размеры равны 135x135x44,7 мм. Мини-компьютер имеет элегантный дизайн со скругленными углами, как у Apple Mac mini.

Среди особенностей можно подчеркнуть новую систему охлаждения с паровой камерой MSC2.0-VC, низкий уровень шума, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.