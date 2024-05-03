Новый стандарт CopprLink должен подходить для подключения как внешних, так и внутренних плат расширения.

CopprLink - это стандарт, предназначенный для обеспечения высокоскоростного внешнего подключения. Эта опция полезна для мини-ПК, ноутбуков и игровых карманных компьютеров. Она особенно интересна профессиональным пользователям.

Производительность мини-ПК, ноутбуков или даже игровых карманных компьютеров может быть значительно увеличена с помощью внешней видеокарты. Существуют различные способы подключения eGPU, такие как USB 4 и OCuLink. Основным ограничением таких подключений является отсутствие особого высокопроизводительного канала для передачи данных.

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В PCI-SIG принят новый стандарт. CopprLink должен подходить для подключения как внешних, так и внутренних плат расширения через PCIe. Однако существуют различия в зависимости от типа использования. Внутренние кабели могут использоваться на расстоянии до одного метра. А вот внешние кабели могут использоваться на расстоянии до двух метров.

Внешние соединения CopprLink также должны быть оснащены более прочными разъемами, что должно привести к большей долговечности. Сам разъем новый, поэтому обратной совместимости на механическом уровне не предусмотрено. CopprLink должен соответствовать спецификациям PCIe 5.0 и PCIe 6.0. PCI-SIG определяет максимальную скорость передачи данных 32 или 64 гбит/с.