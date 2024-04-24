Приложение будет включать расширенный поиск видео и будет доступно на большинстве смарт-телевизоров.

X скоро запускает специальное телевизионное приложение для видео. Оно будет загружаться в социальную сеть. Генеральный директор X Линда Яккарино объявила во вторник, что новое приложение обеспечит привлекательный контент на смарт-телевизорах в режиме реального времени. Интерфейс приложения очень похож на интерфейс YouTube.

В приложении будет реализован видеоалгоритм отслеживания тенденций. Он разработан, чтобы помочь пользователям оставаться в курсе популярного контента. Также будут включены темы на основе искусственного интеллекта. Приложение будет поддерживать просмотр на разных устройствах. Пользователь может начать просмотр видео на своем телефоне, а затем продолжить его на телевизоре.

реклама Скоро мы добавим на ваши смарт-телевизоры привлекательный контент в режиме реального времени с помощью приложения X TV. Оно станет вашим незаменимым помощником для просмотра высококачественных развлекательных программ с эффектом погружения на большом экране. Мы все еще разрабатываем его, - сообщила Линда Яккарино.

Приложение будет включать расширенный поиск видео. Предстоящий запуск является частью усилий Yaccarino по превращению сайта социальных сетей в платформу для свободного высказывания.