Совет директоров Embracer Group объявил о разделении шведского конгломерата на три публично зарегистрированные компании.

Шведский игровой конгломерат Embracer Group объявил в понедельник о планах разделиться на три отдельные игровые и развлекательные компании: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends. По словам Embracer, это будут отдельные компании, котирующиеся на бирже. Этот шаг позволит "каждой организации лучше сосредоточиться на своих соответствующих основных стратегиях и предлагать более дифференцированные истории акционерного капитала для существующих и новых акционеров".

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"Этот переход к трем независимым компаниям укрепляет видение Embracer по поддержке предпринимателей и создателей с долгосрочным мышлением", - сообщает Ларс Вингефорс, соучредитель и генеральный директор Embracer Group.

Embracer Group известна благодаря приобретением прав на большое количество франшиз, таких как Tomb Raider и Властелин колец. Компания проводит агрессивную реструктуризацию с тех пор, как в прошлом году потерпела неудачу в партнерской сделке на 2 миллиарда долларов. С тех пор компания закрыла несколько проектов и студий, уволила сотрудников по всему миру и продала Borderlands разработчику Gearbox компании Take-Two.

Middle-earth Enterprises & Friends. Эта компания, которая будет переименована из Embracer Group, описывается как творческая сила в разработке и издании игр AAA. Она сохранит за собой право собственности на Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider, и Властелин колец IPS.

Asmodee Group. Новое подразделение, занимающееся изданием и распространением настольных игр. Существующий каталог включает такие известные игры, как Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble и Exploding Kittens. Asmodee также разрабатывает лицензионные настольные игры, основанные на франшизах Властелин колец, Marvel, Игра престолов и Звездные войны.

Coffee Stain & Friends описывается как разнообразная игровая организация, которая сосредоточится на инди-играх, играх среднего уровня и бесплатных играх. Объекты, находящиеся в ведении этой новой компании, включают Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactive, Wreckfest, Teardown и Valheim. По прогнозам, списки акций станут доступны в 2025 году.