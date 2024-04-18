Под руководством Рика Остерлоха новая команда по платформам и устройствам будет заниматься внедрением искусственного интеллекта в телефон, телевизор и в другие гаджеты, которые работают под управлением Android.

Искусственный интеллект захватывает власть в Google. Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил в четверг о существенных внутренних реорганизациях, включая создание новой команды под названием "Платформы и устройства". Она будет курировать все продукты Google Pixel, Android, Chrome, ChromeOS, Photos и многое другое. Руководить командой будет Рик Остерло, который ранее был вице-президентом по устройствам и сервисам.

реклама "Объединение команд помогает нам внедрять инновации полного цикла, когда это необходимо", - говорит Остерло.

По словам Остерло, объединив команды, Google может быстрее внедрять искусственный интеллект во все свои продукты.

"У нас есть действительно быстрый способ получать последние исследования, новейшие модели от DeepMind", - говорит он.

В течение многих лет Google заявляла, что отделяет собственные разработки в области оборудования от работы с более широкой экосистемой Android. Однако за последние пару лет эти отношения изменились: команда разработчиков оборудования Google стремилась создавать отличные устройства и показывать остальному миру Android, чего можно добиться.

Один из способов взглянуть на эти изменения - упростить конвейер. Теперь есть команда, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. Также имеется группа, которая создаёт продукты с ИИ.

Google пытается полностью переосмыслить себя вокруг искусственного интеллекта. Каждое приложение и платформы, принадлежащие Google будут изменены Gemini.