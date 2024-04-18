Европейские астрономы подтвердили существование Gaia BH3, ранее неизвестной звездной чёрной дыры.

"Звёздные" чёрные дыры - это сингулярности, образующиеся после того, как умирающая звезда коллапсирует сама на себя. Они намного меньше гигантских сверхмассивных чёрных дыр, расположенных в центре большинства галактик.

Европейские астрономы подтвердили существование Gaia BH3, ранее неизвестной звездной чёрной дыры. BH3 обнаружено в Млечном Пути. Она является второй по величине чёрной дырой в галактике после сверхмассивного "монстра", известного как Стрелец A.

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BH3 расположена в 2000 световых годах от Земли, в созвездии Аквилы. Её масса в 33 раза превышает массу Солнца. Ожидается, что средняя масса чёрных дыр звёздного происхождения в Млечном Пути в 10 раз превышает массу Солнца, что делает недавно обнаруженную BH3 уникальной.

BH3 была обнаружена, когда астрономы анализировали данные, собранные Gaia. Это орбитальная космическая обсерватория, разработанная Европейским космическим агентством (ESA) для измерения положений, расстояний и движений миллиардов звезд с "беспрецедентной точностью".

BH3 была совершенно случайным открытием, поскольку никто не ожидал обнаружить настолько массивную чёрную дыру, "скрывающуюся поблизости".