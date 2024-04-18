HMD, Heineken и Bodega представили ностальгический телефон под названием Boring Phone («Скучный телефон»). Это полупрозрачная раскладушка без приложений, браузеров, электронной почты и прочих сервисов.

Ранее в этом году компания объявила о сотрудничестве с Mattel над готовящимся к выпуску раскладным телефоном Barbie. Теперь компания объединилась с Heineken и креативной фирмой Bodega в одном проекте, призванном "вызвать ностальгию": the Boring Phone. На сайте Heineken есть более подробная информация. Пользователям должно быть не менее 21 года, чтобы просмотреть данные. В основном это прозрачный раскладной телефон без приложений.

"Скучный телефон" выпущен ограниченным тиражом. На веб-сайте Heineken указано, что будет выпущено 5000 экземпляров. Внутри есть 2,8-дюймовый QVGA-дисплей, снаружи - 1,77-дюймовый дисплей, 0,3-мегапиксельная камера и 3,5-мм разъём для наушников. Он поддерживает звонки и текстовые сообщения через 2G, 3G и 4G.

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Технические характеристики не имеют значения. Boring Phone - маркетинговый ход. Если пользователю нужна навигация, рекламный сайт Heineken предлагает просто написать друзьям, как проехать в определённую точку. Можно также поиграть в Snake в знак уважения к лицензии HMD на Nokia.

Телефон Boring будет доступен в социальных сетях в Великобритании, а чуть позже появится на других рынках.