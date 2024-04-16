Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour.

Jetour и «Автотор» прорабатывают программу локализации в России производства автокомпонентов.

Что касается стоимости Jetour Dashing, то у официальных дилеров такой кроссовер в базовой комплектации можно приобрести от 2,49 млн рублей. Теоретически, локализованные автомобили должны стать дешевле. И на это есть ряд причин. Например, таможенные пошлины на ввоз автомобильных комплектов намного ниже. Плюс производитель получит льготы - автомобили юридически будут считаться российскими.

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Кроссовер выглядит спортивно. Также у него есть множество специфических “фишек”, скопированных у известных мировых производителей. Например, выдвижные дверные ручки выглядят стильно, хотя и не очень удобны. Чтобы ими воспользоваться, придётся действовать сразу двумя руками. Одной нужно нажать на левый край, вторая тянет за правый.

Материалы внутренней отделки Jetour Dashing однозначно нельзя отнести к премиум-классу, но сделано всё качественно. Здесь нет “китайцев” - зазоры отрегулированы не хуже, чем у известных немецких производителей. Сидения водителя и переднего пассажира больше ориентированы на людей ростом до 180 см.

У Jetour Dashing два двигателя – бензиновый и с турбонаддувом. В базовой и “средней” комплектациях под капотом расположен силовой агрегат объемом 1,5 литра и 147 “лошадей" . Коробки передач – механическая и “робот” с двумя сцеплениями. Обе коробки передач шестиступенчатые.

“Топовая” версия кроссовера получила 1,6-литровый двигатель на 190 “лошадей". Здесь установлена 7-ступенчатая “роботизированная” коробка передач.