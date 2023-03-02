По мнению генерала Фазлетдинова, главным компонентом стратегического сдерживания являются решительность и бескомпромиссность в ответственный момент, когда промедление может привести к колоссальной трагедии всего государства.

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Первый заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения – генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов в своей статье, опубликованной в журнале Министерства обороны «Военная мысль», рассказал о том, что Вооружённые Силы РФ разрабатывают перспективную форму операции стратегических сил сдерживания, включающую в себя применение ядерных сил.

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По словам автора статьи, США планируют лишить Россию её ядерных запасов и пресечь любые действия в направлении развития данной сферы. Так как Россия вышла из договора о сдерживании ядерных сил, то Соединённые штаты могут попробовать совершить провокации в ближайшем будущем, поэтому ВС РФ надо быть готовыми отразить любой удар.

Основными целями в перспективной стратегии развития ядерных сил генерал отметил:

отражение воздушно-космического нападения США и НАТО, наращивание сдерживающего потенциала РФ в районах дислокации; подавление системы ПРО США и недопущение потерь РФ в воздушно-космическом пространстве; нанесение «неприемлемого ущерба» агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала РФ.

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По мнению генерала Фазлетдинова, главным компонентом стратегического сдерживания являются решительность и бескомпромиссность в ответственный момент, когда промедление может привести к колоссальной трагедии всего государства.