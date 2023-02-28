Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 3 лет.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

Заместитель Министра оборона Соединённых Штатов - Колин Каль высказался о сроках российско-украинского конфликта. По его словам, противостояние двух стран может длиться в течение следующих трёх лет.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал заместитель главы Пентагона. Каль так же заявил, что надеется на поддержку конгресса в случае, если конфликт на Украине «затянется на неопределённое время».

До этого госсекретарь США Энтони Бинкен говорил о том, что Соединённые Штаты не могут прогнозировать окончание конфликта на Украине, так как на данный момент не видят никаких признаков его скорейшего завершения. Помимо этого американский политик добавил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Российская Федерация смогла ощутить на себе давление со стороны максимального количества стран.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Анализируя всё вышесказанное, можно с уверенностью заявлять, что эскалация конфликта между Россией и Западом будет только нарастать.