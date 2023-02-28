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США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 3 лет.
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Заместитель Министра оборона Соединённых Штатов - Колин Каль высказался о сроках российско-украинского конфликта. По его словам, противостояние двух стран может длиться в течение следующих трёх лет.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал заместитель главы Пентагона. Каль так же заявил, что надеется на поддержку конгресса в случае, если конфликт на Украине «затянется на неопределённое время».

До этого госсекретарь США Энтони Бинкен говорил о том, что Соединённые Штаты не могут прогнозировать окончание конфликта на Украине, так как на данный момент не видят никаких признаков его скорейшего завершения. Помимо этого американский политик добавил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Российская Федерация смогла ощутить на себе давление со стороны максимального количества стран.

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Анализируя всё вышесказанное, можно с уверенностью заявлять, что эскалация конфликта между Россией и Западом будет только нарастать.

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