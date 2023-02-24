20-ого февраля исследователи объявили, что 53-летний мужчина полностью излечился от ВИЧ в Германии – в его организме нет обнаруживаемого вируса. Счастливчик под псевдонимом «пациент из Дюссельдорфа» является пятым случаем успешного излечения от ВИЧ во всём мире.
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"Это и правда излечение, а не просто, знаете, длительная ремиссия", - заявил доктор Бьорн-Эрик Оле Йенсен, представивший подробности случая в новой публикации в "Nature Medicine".
К сожалению, для большинства людей данный вирус всё ещё является пожизненной инфекцией, но благодаря современной медицине люди с ВИЧ имеют немалые шансы на долгую и счастливую жизнь.
Пациент из Дюссельдорфа стал одним из тех, кто смог вылечиться в экстремальных условиях после сложнейшей процедуры – трансплантации стволовых клеток, которую проводят только онкологическим больным. Данная процедура имеет высокий риск, но при положительном проведении она способна эффективно заменить иммунную систему человека и даже вылечить от рака.
Количество больных ВИЧ достигло отметки в 38, 4 миллиона человек. Первым, кому удалось побороть этот страшный недуг, был Тимоти Рэй Браун. Это произошло в Берлине. Далее последовал пациент из Лондона. Историю о его выздоровлении опубликовали в 2019-ом году. В 2022-ом году появилось сразу два счастливчика из «Город надежды» и «Пациенты Нью-Йорка».
Все четыре пациента прошли процедуру трансплантации стволовых клеток для лечения рака крови. У их доноров также была такая же устойчивая к ВИЧ мутация, которой обладают только 1% от общей численности населения. Данная мутация в клетках крови невосприимчива к ВИЧ и препятствует дальнейшему распространению инфекции в организме.
Не смотря на это, ученые преисполнены надеждой. Каждый лечение нового пациента несёт за собой ценный опыт и важные результаты исследований, которые в дальнейшем помогут понять учёным, каким будет лекарство для всех.