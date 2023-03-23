Kepler Interactive: Создание качественных игр, которые взлетают

Издательство Kepler Interactive недавно выпустило две очень успешные игры: кунг-фу боевик Sifu и хоррор Scorn. Обе игры были встречены с огромным успехом, но по-настоящему взлетела Sifu с момента ее выпуска в прошлом году. Всего за три недели после запуска было продано более 2 миллионов копий, и эта игра является наглядной демонстрацией способности издателя Kepler создавать высококачественные развлекательные продукты, которые нравятся геймерам во всем мире.

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Кроме того, они могут привлечь новую аудиторию, выпуская свои игры на нескольких платформах, таких как Steam и консоли Xbox — что-то, что было сделано с Sifu, когда он запустил режим Арены в начале этого месяца (28 марта).

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Наконец, несмотря на то, что официальных данных о продажах Scorn — еще одной популярной игры издательства Kepler — еще не было, из Китая поступили сообщения о том, что жанр ужасов переживает всплеск популярности. Видимо оба релиза действительно были очень успешными.