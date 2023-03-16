Marvel подает в суд на Reddit из-за утечки «Человека-муравья 3»: защита прав или пресечение спойлеров

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Утечка третьей части «Человека-муравья» — серьезное нарушение, которое не может остаться безнаказанным. Он не только нарушает законы об авторском праве, но и лишает Marvel Studios и его авторов законной прибыли от проекта. Кроме того, это может значительно снизить интерес к просмотру этого фильма после его выхода из-за распространения спойлеров в социальных сетях и других платформах. Поэтому решение Marvel подать в суд на Reddit абсолютно оправдано, поскольку поможет защитить права как создателей, так и зрителей, которые хотят насладиться оригинальным фильмом, не зная, что их ждет на каждом шагу.

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Кроме того, такие меры со стороны компаний необходимы для поддержания порядка в интернет-пространстве – если пользователи знают, что за свои действия в сети они будут нести ответственность, то они могут дважды подумать, прежде чем размещать или делиться запрещенной информацией или материалами, полученными незаконным путем из фильмов или сериалов, в прогресс . Это может привести к меньшему количеству утечек в целом, что принесет пользу всем участникам — студии получат больше доходов от продажи билетов, а зрители не будут испорчены сюжетными моментами заранее, поэтому они смогут по-настоящему оценить историю, просматривая ее для себя позже.

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Поэтому мы все должны поддержать усилия Marvel Studios здесь, поскольку судебные иски такого типа являются убедительным сигналом о защите прав интеллектуальной собственности в Интернете, а также помогают гарантировать, что зрители получат подлинный кинематографический опыт без спойлеров, наслаждаясь такими фильмами, как «Человек-муравей 3» после даты выхода.