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Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
Играя за Леона Кеннеди, мы ищем дочь президента США, и попадаем в мрачную деревушку, сталкиваясь с отнюдь не дружелюбными местными жителями.
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Франшиза Resident Evil десятилетиями была одним из основных продуктов в жанре ужасов на выживание, и грядущий ремейк Resident Evil 4 обещает доставить те же душераздирающие острые ощущения и мурашки, которых ожидают фанаты. Демо демонстрирует впечатляющую графику и плавный игровой процесс без заметных проблем с производительностью даже при высоких настройках.

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Играя за Леона Кеннеди, игроки должны перемещаться по темной и зловещей деревне, наполненной враждебными местными жителями и ужасающими монстрами. Вооруженные ограниченным запасом оружия и ресурсов, игроки должны использовать свою смекалку и рефлексы, чтобы выжить. Демоверсия достаточно доступна для новичков в этой серии, но по-прежнему представляет интерес для ветеранов.

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Релиз Resident Evil 4 Remake ожидается с большим нетерпением, и фанаты могут рассчитывать на полностью переведенную версию на русский язык. Благодаря увлекательному сюжету, захватывающей атмосфере и интенсивному игровому процессу этот ремейк наверняка станет хитом как среди поклонников ужасов, так и среди геймеров. 24 марта еще не скоро!

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Resident Evil 4: ремейк обещает стать одним из лучших проектов года
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