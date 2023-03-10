Сегодня ночью Capcom выпустила демоверсию ремейка Resident Evil 4, которая доступна на PS4 и PS5, Xbox Series и PC.

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Посмотрев 20 -ти минутную демоверсию мы решили поделиться с вами впечатлениями. Самое главное – это ощущение, что ты снова возвращаешься в знакомый мир, который стал ещё красочнее и детализированнее. Новая графика и анимация позволяют по-новому взглянуть на знакомые локации и персонажей, а улучшенный звук добавляет атмосферности и напряжения. При этом новая версия будет доступна и в Российском сигменте Steam.

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Однако, демка не показывает всего, что будет в ремейке. Например, отсутствует возможность играть за Ашли Грэм, которую нужно будет спасать в основной игре. Также не было показано, как будет выглядеть битва с Саливой, одним из главных боссов.

Но это только добавляет интереса к полной версии игры. Ремейк Resident Evil 4 обещает быть ещё более захватывающим и напряжённым, чем оригинал. И это уже достаточно, чтобы ждать его выхода с нетерпением.

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В целом, демка показала, что Capcom продолжает делать свою работу на высшем уровне. Ремейк Resident Evil 4 обещает быть одним из лучших проектов этого года и новые серии навсегда останутся в сердцах фанатов.