Предстоящий релиз Cities: Skylines II — захватывающая разработка для поклонников градостроительства во всем мире. Игра обещает быть глубоким и захватывающим опытом с множеством возможностей для игроков, чтобы настроить свои города так, как они могут себе представить. Благодаря передовым транспортным и экономическим системам, а также расширенным возможностям моддинга, эта новая часть, несомненно, принесет франшизе еще больший успех, чем ее предшественник.
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Оригинальная игра Cities: Skylines была выпущена восемь лет назад, и с тех пор было продано более 12 миллионов копий, что свидетельствует о ее неизменной популярности среди геймеров по всему миру. Его долговечность говорит о качестве игрового процесса, предлагаемого Paradox Interactive; ясно, что они приложили огромные усилия для создания захватывающего градостроительного опыта, который продолжает привлекать людей год за годом!
Похоже, что Cities: Skylines II выйдет на новый уровень благодаря улучшенным функциям, разработанным специально для современных игровых платформ, таких как PS5, Xbox Series X/S, ПК (включая Game Pass). Это предлагает игрокам беспрецедентный уровень настройки при строительстве городов своей мечты, что позволяет им полностью контролировать каждый аспект, от отдельных домохозяйств до региональной экономики и транспортных сетей! Если вы только начинаете или уже имеете опыт управления виртуальными муниципалитетами, эта последняя версия предоставит часы за часами увлекательных возможностей исследования, что делает ее стоящей вашего времени!