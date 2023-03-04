Игра предлагает уникальное сочетание классических персонажей ужасов и современной механики файтингов, что делает ее захватывающим дополнением к коллекции любого геймера.

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Новый выпуск Omen of Sorrow будет доступен на новейших игровых консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch. А это означает, что игроки могут наслаждаться потрясающей графикой и плавным игровым процессом на этих мощных устройствах. Игра также будет выпущена в Steam, что является отличной новостью для геймеров на ПК, которые с нетерпением ждали ее выхода на этой платформе.Сюжетная линия игры вращается вокруг героев и монстров из различных книг, мифов, сказок и страшилок. Персонажи красиво оформлены и анимированы . Арены, на которых происходят сражения, также тщательно проработаны.

Omen of Sorrow — единственная в своем роде игра, в которой классические персонажи ужасов органично сочетаются с современной механикой файтингов. Это игра, которая будет держать геймеров в напряжении, и она обязательна для всех, кто любит файтинги.

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Игра была оптимизирована для новейших консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch, что позволяет игрокам наслаждаться потрясающей графикой и плавным геймплеем. ПК-версия игры также будет выпущена в Steam, что является отличной новостью для геймеров, которые с нетерпением ждали ее выхода.