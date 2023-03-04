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Действие игры происходит в альтернативной вселенной, где человечество колонизировало космос. Игрокам предстоит исследовать огромный открытый мир и выполнять миссии. В игре также будет представлено разнообразное оружие и гаджеты, а также система крафта.
В игре большое внимание будет уделено сюжету и исследованиям. Игроки смогут настроить своего персонажа и сделать выбор, который повлияет на историю. Эта игра полна тайн и загадок. Здесь будут различные фракции и организации, а также уникальные существа. Игроки также смогут найти древние артефакты и исследовать древние руины.
Говорят, что визуальные эффекты в игре потрясающие, с разнообразными средами. Он также будет иметь оригинальный саундтрек и динамическую систему погоды. Starfield предназначен для одиночной игры, но до сих пор нет информации о возможных многопользовательских режимах. Также неизвестно, будут ли в игре микротранзакции или лутбоксы. В Starfield будет поддержка модов, что позволит игрокам создавать собственный контент и делиться им с другими. Это сделает игру еще более захватывающей.
Пока неизвестно, когда выйдет Starfield, но предстоящая презентация должна дать нам некоторые ответы. Поклонники игр Bethesda с нетерпением ждут выхода Starfield, так как он обещает стать уникальным и захватывающим приключением.