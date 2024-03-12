Китайских авто всё больше, давайте разберемся сколько будет стоить их страховка.

Эксперты по страхованию обратили внимание на увеличение количества китайских автомобилей в стране и повышение стоимости на обязательное страхование. Экосистема Inssmart определила примерную цену за страхование самых популярных китайских авто.

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Стоимость была выявлена на основе информационных данных о водителях. В списке новых китайских автомобилей входят как новые модели, так и транспортные средства с пробегом.

Haval Jolion

По информационным данным агентства «Автостат», кроссовер Haval Jolion стоимостью выше 2 млн рублей стал самым популярным транспортным средством на территории России. Сборка автомобиля осуществляется с 2021 года на заводе, расположенном в Тульской области. Сейчас на российском рынке доступен кроссовер с передним и полным приводом. Для расчета примерной стоимости страхования учитывается опыт и стаж вождения, место проживания и количество ДТП. Например, 40-летний уроженец Москвы имеет стаж вождения 20 лет, и в аварию ни разу не попадал. В этом случае стоимость полиса равна 6 - 7 тыс. рублей. При этом стоит учитывать, что страховые компании оформляют ОСАГО по разной цене. Чем меньше стаж водителя, тем дороже обойдется страхование.

Chery Tiggo 7 Pro

Минимальная стоимость за китайское авто составляет 2 820 000 рублей. В России доступны модели кроссовера с передним (1,5 литровый турбомотор с 147 л/с) и полным (1,6 литровый двигатель) приводом. Для расчета стоимости полиса специалисты привели пример: 38-летний опытный водитель имеет стаж около 15 лет. Если он решит приобрести Черри Тигго, оформление полиса обойдется чуть выше 6 тыс. рублей.

Lifan X60

Входит в список популярных автомобилей на вторичном рынке. В России покупателям доступны Lifan X60 с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью в 128 л/с. Стоимость за авто с пробегом достигает 900 000 рублей. Что касается страхования, цена за оформление полиса зависит от ряда факторов. Например, 40-летний водитель имеет стаж 17 лет, и ранее оформлял полис на свое имя. На примере страхового агентства «Макс» покупка ОСАГО за владение Lifan X60 обойдется около 7 тыс. рублей. Еще один пример – девушка 25 лет имеет опыт вождения 5 лет. Стоимость обязательной страховки обойдется почти 18 000 рублей.

Chery Tiggo T11

Является самым популярным китайским автомобилем в России. Согласно данным, в январе этого года в России было продано 564 Chery Tiggo T11. Стоимость за авто с базовой комплектацией, механической АКП и пробегом (1,9 литровый двигатель мощностью 132 л/с) составляет 680–700 тыс. рублей. Расчет цены за покупку обязательного страхования зависит от ряда факторов, например, от стажа вождения, региона проживания и т. д.