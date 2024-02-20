Вернулась в Россию первая группа туристов, которая недавно посетила Северную Корею. Они были впечатлены этой загадочной и таинственной страной, где существуют строгие правила для туристов. Например, запрещено уходить от группы и разгуливать свободно по Пхеньяну. Селфи с памятниками можно делать только спереди, а люди из спецслужб наблюдают за тем, чтобы туристы не нарушали порядок, фотографируясь в районе этих монументов.

Группа туристов, прибывших из разных регионов России, сразу после прилета были отвезены к бронзовым изваяниям Ким Ир Сена и его сына на холме Мансудэ. Они также посетили "Монумент освобождения", посвященный бойцам Советской Армии, побывали в Мангендеском дворце, где им удалось насладиться выступлением молодых пионеров.

Главным местом посещения для российских туристов стал горнолыжный курорт Масикрен. Там они могли остановиться в роскошном туркомплексе с пятизвездочным обслуживанием, где были предоставлены различные услуги от проката горнолыжного оборудования до спа-зоны и бара. Курорт предлагал десять различных лыжных трасс, включая специальные трассы для детей. В номерах имелись телевизоры, позволяющие смотреть каналы России и КНДР. Проживающие получали трехразовое питание с разнообразным меню по типу шведского стола. Курорт рекомендован как профессиональным горнолыжникам, так и простым любителям активного отдыха.

Стоимость турне для россиян составила менее 90 тысяч рублей, включая транспорт, проживание и питание. Местные цены указаны в вонах, но расплачивались в основном долларами. Прокат коньков обходился в шесть долларов, а аренда инструктора с горнолыжным оборудованием - примерно 30 долларов для группы. В сувенирных киосках были представлены разнообразные товары, включая косметические наборы на основе женьшеня, значки с символикой и флагами. Особенно популярными оказались наборы открыток с агитационными темами, которые отражали борьбу с США, и демонстрировали призывы к ударному труду. Цена на такие сувениры составляла около доллара, и многие туристы приобрели их.

Корейцы анонсировали, что весной они готовы организовать туристические поездки еще для 100 человек. Планируется организовать аналогичное путешествие, просто увеличив его на день, чтобы желающие имели возможность провести дополнительный день в Пхеньяне - красивом белокаменном городе КНДР. Возможно, в будущем корейская сторона предложит российским туристам отдых на пляже.