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Подтверждена еще одна ошибка в последних обновлениях для Windows 10 и 11: у пользователей могут возникнуть проблемы с использованием функции прямого доступа после временной потери сетевого подключения или перехода между сетями Wi-Fi и точками доступа.
Прямой доступ — это функция, которая позволяет пользователям Windows получать доступ к корпоративным сетям без традиционных VPN-подключений, обеспечивая постоянное подключение к организациям при наличии работающего Интернета. Компания Microsoft дает понять, что ошибка с прямым доступом не влияет на возможность использования других решений для удаленного доступа, таких как VPN или Always On VPN (последнее Microsoft рекомендует использовать в системах с Windows 10 и новее).
Microsoft применила инструмент отката известной проблемы (KIR), чтобы смягчить проблему с функцией прямого доступа в Windows 10 и 11. Как обычно, KIR требуется около 24 часов для доступа к затронутым устройствам на неуправляемых устройствах. Компьютеры, управляемые предприятием, могут получить исправление быстрее, используя специальные групповые политики из официальной документации Windows.
Ошибка Direct Access затрагивает клиентские версии Windows 10, 11 (LTSC 2019, 20H2 и новее), Windows Server 2019 и 2022. Обычные домашние пользователи с активными VPN-подключениями и приложениями для удаленного доступа не затронуты.