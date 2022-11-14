Проблемы с функцией «прямого доступа» могут быть у пользователей Windows 10, 11 (LTSC 2019, 20H2 и новее), Windows Server 2019 и 2022 работающих в корпоративных сетях

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Подтверждена еще одна ошибка в последних обновлениях для Windows 10 и 11: у пользователей могут возникнуть проблемы с использованием функции прямого доступа после временной потери сетевого подключения или перехода между сетями Wi-Fi и точками доступа.

Прямой доступ — это функция, которая позволяет пользователям Windows получать доступ к корпоративным сетям без традиционных VPN-подключений, обеспечивая постоянное подключение к организациям при наличии работающего Интернета. Компания Microsoft дает понять, что ошибка с прямым доступом не влияет на возможность использования других решений для удаленного доступа, таких как VPN или Always On VPN (последнее Microsoft рекомендует использовать в системах с Windows 10 и новее).

Microsoft применила инструмент отката известной проблемы (KIR), чтобы смягчить проблему с функцией прямого доступа в Windows 10 и 11. Как обычно, KIR требуется около 24 часов для доступа к затронутым устройствам на неуправляемых устройствах. Компьютеры, управляемые предприятием, могут получить исправление быстрее, используя специальные групповые политики из официальной документации Windows.

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Ошибка Direct Access затрагивает клиентские версии Windows 10, 11 (LTSC 2019, 20H2 и новее), Windows Server 2019 и 2022. Обычные домашние пользователи с активными VPN-подключениями и приложениями для удаленного доступа не затронуты.