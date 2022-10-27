Дата выхода и платформы, на которые выйдет ремейк, пока не объявлены

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Разработчик CD Projekt в этом месяце уже сообщал, что у него есть несколько проектов в работе над франшизами «Ведьмак» и «Киберпанк». Сегодня было официально объявлено, что одной из таких игр станет ремейк оригинальной ролевой игры The Witcher 2007 года. Кроме титульной заставки, к сожалению, нет ни трейлера, ни скриншотов, поскольку проект находится еще в ранней стадии разработки.

Единственная информация о проекте, которой поделилась компания, заключалась в том, что Unreal Engine 5 от Epic Games будет его движком. Три совершенно новые игры про Ведьмака, которые CD Projekt RED в настоящее время планирует выпустить, также будут работать на Unreal Engine 5.

Ремейк «Ведьмака» разрабатывается польской студией Fool's Theory, а CD Projekt RED, как сообщается, «обеспечивает полный творческий контроль». Fool's Theory ранее работала над такими играми, как Divinity: Original Sin 2 и Baldur's Gate 3, в качестве студии поддержки, а также рекламировала команду лидеров, которая участвовала в разработке The Witcher 2 и 3.

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Платформы и сроки выпуска ремейка «Ведьмака» не сообщаются, как и в отношении грядущей новой трилогии «Ведьмак», которая также находится в стадии разработки. Оригинальную игру, The Witcher Enhanced Edition Director's Cut можно бесплатно получить в магазине CD Projekt GOG, подписавшись на его информационный бюллетень здесь.